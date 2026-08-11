Мальчик повредил позвоночник после падения с горки в Севастополе

Фото: МАХ/"Прокуратура города Севастополя"

В Севастополе 9-летний мальчик поступил в больницу с травмой позвоночника после падения с горки на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, ребенок упал с горки, на которой не было ограждения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Между тем в Саратове на 10-летнего мальчика во время тренировки упали футбольные ворота. Инцидент произошел на стадионе в Ленинском районе. Ребенка доставили в больницу, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

До этого в Башкирии 3-летний мальчик во время игры упал на карандаш и проткнул себе живот. Ребенка госпитализировали. В больнице врачи провели операцию по извлечению инородного тела.