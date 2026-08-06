Девушка выпала из кабины аттракциона в парке Тюмени

Фото: МАХ/"СУ СК РФ по Тюменской области"

В одном из парков Тюмени девушка выпала из кабины аттракциона в момент, когда она находилась на высоте. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документы о вводе аттракциона в эксплуатацию. Проводятся допросы очевидцев и свидетелей.

В рамках расследования уголовного дела СК установит причины и обстоятельства происшествия. Также следователи оценят действия должностных лиц, отвечающих за безопасность аттракциона и соблюдение правил безопасности.

Ранее двух подростков зажало в подвесном кресле аттракциона в Туве. Случай произошел в Национальном парке. Прибывшие спасатели деблокировали молодых людей. Одного доставили в республиканскую больницу, а второму оказали медпомощь в травмпункте.