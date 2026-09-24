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24 сентября, 09:13

Шоу-бизнес

Инстасамка откроет собственный музыкальный лейбл

Фото: Legion-Media.com/NEWS.run/Сергей Петров

Певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.) откроет собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал знаменитости.

В связи с открытием лейбла артистка начала поиск ассистентки. По словам певицы, ей нужна креативная, умная и "обязательно красивая" помощница с чувством стиля и знанием английского языка.

"Чтобы могла брейнштормить на встречах и делала это топ, так как работа в музыкальной сфере. Нам нужна не просто принеси-подай, а смышленая малышка со своим видением", – отметила исполнительница.

Инстасамка добавила, что ассистентке предстоит ежедневный личный контакт с ней. Певица также пообещала помочь с переездом.

"Если вы та самая, мы готовы перевести вас в Дубай и сделать вам здесь документ. Короче, все официально, жду вас", – поделилась артистка.

Ранее Инстасамка заявила, что не планирует уезжать из России и прекращать выпускать музыку. Заявления об уходе были частью промокампании перед выходом нового трека. Она призналась, что намеренно решила "подтопить хайпа".

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