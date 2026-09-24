ВС РФ поразили предприятия по производству БПЛА и логистические центры в Киеве и Одессе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям по производству БПЛА, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

В Киеве удары пришлись по промышленному предприятию, выпускающему комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также занимающемуся подготовкой к применению наземных робототехнических комплексов.

Кроме того, поражен цех по производству беспилотников ООО "ПЕГАС АРМС", где изготавливались и хранились аппараты большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

Еще одним объектом стало предприятие ООО "Элемент ЮА", которое производило и хранило комплектующие для ударных беспилотников средней дальности типа "Хорнет".

Также поражены транспортно-логистический центр, распределявший беспилотники, и телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый", предоставлявшие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

Кроме того, удары нанесены по двум логистическим центрам в Одессе, через которые распределялись грузы военного и двойного назначения, поступающие на Украину из европейских государств.

Вместе с тем на переходе морем поражен танкер, доставлявший в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения украинских войск.

Ранее ВС РФ ударили по центру обработки данных New-Telco в Киеве, благодаря которому осуществлялся обмен интернет-трафиком Минобороны Украины. Кроме того, поражен центр обработки данных United DC, который обеспечивал обработку и передачу информации, а также международную связь спецслужб противника.