RMF FM: наземный шлюз Starlink загорелся в Польше

Фото: 123RF.com/morris71

Возгорание произошло на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в населенном пункте Воля Кробовская в Польше. Эта станция обслуживает Европу, в том числе Украину, сообщила радиостанция RMF FM.

По данным СМИ, владелец участка ночью заявил в экстренные службы о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожар удалось потушить.

Пожарные считают, что причиной возникновения огня мог стать поджог. Также рассматривается версия с коротким замыканием в электросети.

Ранее пожар произошел на предприятии польской частной оружейной компании WB Electronics, которая занимается выпуском БПЛА для украинских военных. Возгорание возникло в одном из производственных цехов, где собирали композитные конструкции и системы управления для дронов. Огонь ликвидировали менее чем за два часа. В полиции одной из основных версий ЧП назвали умышленный поджог.