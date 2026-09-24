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24 сентября, 10:01

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RMF FM: наземный шлюз Starlink загорелся в Польше

Наземный шлюз Starlink загорелся в Польше

Фото: 123RF.com/morris71

Возгорание произошло на станции с наземным шлюзом спутниковой связи Starlink в населенном пункте Воля Кробовская в Польше. Эта станция обслуживает Европу, в том числе Украину, сообщила радиостанция RMF FM.

По данным СМИ, владелец участка ночью заявил в экстренные службы о возгорании антенн и повреждении генератора. Пожар удалось потушить.

Пожарные считают, что причиной возникновения огня мог стать поджог. Также рассматривается версия с коротким замыканием в электросети.

Ранее пожар произошел на предприятии польской частной оружейной компании WB Electronics, которая занимается выпуском БПЛА для украинских военных. Возгорание возникло в одном из производственных цехов, где собирали композитные конструкции и системы управления для дронов. Огонь ликвидировали менее чем за два часа. В полиции одной из основных версий ЧП назвали умышленный поджог.

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