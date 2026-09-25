Памфилова: "киберсволочь" не смогла прорваться через защиту ресурсов ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Все целевые кибератаки на цифровые ресурсы избирательной системы в дни голосования на прошедших думских выборах были отражены, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она рассказала в ходе заседания комиссии, посвященного утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

"Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту, спасибо всем огромное, нашим партнерам. Я думаю, что ни одна страна бы не выдержала таких по мощности атак", – подчеркнула она, уточнив, что всего было зафиксировано 13 волн DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.

С начала избирательной кампании на сайт ЦИК России и связанные с ним цифровые сервисы было совершено порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий. При этом в дни голосования и подсчета голосов – с 18 по 22 сентября – зафиксировано свыше 14 миллионов 700 тысяч таких воздействий, уточнила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка на думских выборах составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала этот показатель рекордным за последние три парламентские кампании.

Партия "Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. В свою очередь, КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, а также самовыдвиженцы получили 4 мандат и "Родина" – 1.