Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 12:21

Политика
Главная / Новости /

Памфилова: "киберсволочь" не смогла прорваться через защиту ресурсов ЦИК

"Киберсволочь" не смогла прорваться через защиту ресурсов ЦИК – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Все целевые кибератаки на цифровые ресурсы избирательной системы в дни голосования на прошедших думских выборах были отражены, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом она рассказала в ходе заседания комиссии, посвященного утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

"Вся эта киберсволочь не смогла прорваться через нашу мощную защиту, спасибо всем огромное, нашим партнерам. Я думаю, что ни одна страна бы не выдержала таких по мощности атак", – подчеркнула она, уточнив, что всего было зафиксировано 13 волн DDoS-атак общей продолжительностью 468 минут.

С начала избирательной кампании на сайт ЦИК России и связанные с ним цифровые сервисы было совершено порядка 28 миллионов потенциально опасных воздействий. При этом в дни голосования и подсчета голосов – с 18 по 22 сентября – зафиксировано свыше 14 миллионов 700 тысяч таких воздействий, уточнила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и другие совмещенные с ними кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Явка на думских выборах составила 59,8%, всего проголосовали 67 448 094 человека. Памфилова назвала этот показатель рекордным за последние три парламентские кампании.

Партия "Единая Россия" получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. В свою очередь, КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, а также самовыдвиженцы получили 4 мандат и "Родина" – 1.

"Единая Россия" сохранила конституционное большинство в Госдуме

Читайте также


политикатехнологиивыборы2026

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика