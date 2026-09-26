Экипаж судна "Триумф" доставлен в Петропавловск-Камчатский после пожара

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Все спасенные члены экипажа судна "Триумф", загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Корабль "Персей" доставил 25 моряков в порт. Сейчас их переправляют на берег катерами.

Судно "Триумф" воспламенилось у берегов Камчатки 25 сентября. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время спасли капитана судна. Поиски остальных продолжаются.

Травмы в результате ЧП получили 7 человек. К месту возгорания из Петропавловска-Камчатского направят спасательное судно "Суворовец". По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.