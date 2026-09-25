Семь человек пострадали при пожаре на судне у берегов Камчатки

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Семь человек пострадали при пожаре на судне "Триумф" у берегов Камчатки, сообщили ТАСС в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Пожар на судне произошел 25 сентября. Изначально удалось эвакуировать 25 членов экипажа из 29, их принял проходящий мимо корабль "Персей". Он прибудет в Петропавловск-Камчатский утром 26 сентября, чтобы высадить людей на берег.

Спустя некоторое время стало известно об удачном спасении капитана судна. Пропавшими без вести числятся еще 3 члена экипажа. Их поиски продолжаются. К месту возгорания из Петропавловска-Камчатского направят спасательное судно "Суворовец".

