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01 сентября, 18:47

Происшествия

Затонувший у Кипра паром нашли на глубине 550 метров

Фото: МАХ/Baza

Пассажирский паром "Фило Джет", затонувший 30 августа у северного побережья Кипра, предположительно, обнаружен на глубине 550 метров, сообщил лидер турок-киприотов Туфан Эрхюрман, наблюдающий за ходом спасательных работ с борта спасательно-разведывательного судна TCG Işın Военно-морских сил Турции.

Он добавил, что пока нельзя с полной определенностью утверждать, что найденный объект – именно затонувший катамаран. Судно необходимо идентифицировать.

Паром перевернулся и затонул у берегов Кипра 30 августа. В тот момент на борту находились 267 человек. Удалось спасти 241 пассажира, однако 8 человек погибли, а 20 – пропали без вести.

На борту находились две россиянки. Одну из них спасли, ее жизни ничего не угрожает. Вторую признали пропавшей.

В Северном Кипре объявили трехдневный траур. В настоящий момент под стражу взяты семеро членов экипажа и капитан. Установить причины катастрофы смогут после анализа данных черных ящиков.

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