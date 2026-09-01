Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 17:39

Политика

ВС РФ нанесли удары по логистическому центру для грузов ВСУ в Одесской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили логистический центр для хранения и распределения военных грузов в населенном пункте Усатово Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Вместе с тем удары нанесены по сухогрузам в порту Южный и Черном море. Они перевозили военное имущество для Вооруженных сил Украины, в том числе боеприпасы и вооружение.

Уточняется, что бойцы задействовали ударные дроны. Они продолжают уничтожать объекты, которые используются в интересах противника.

Ранее российские военные поразили промышленное предприятие "Файер пойнт" в Киеве. Оно занимается производством комплектующих и боевых частей для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливных ускорителей.

Кроме того, удары нанесены по хранилищам с вооружением и военной техникой, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Их поставляли ВСУ западные страны.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировкой в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика