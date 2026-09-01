ВС РФ нанесли удары по логистическому центру для грузов ВСУ в Одесской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили логистический центр для хранения и распределения военных грузов в населенном пункте Усатово Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Вместе с тем удары нанесены по сухогрузам в порту Южный и Черном море. Они перевозили военное имущество для Вооруженных сил Украины, в том числе боеприпасы и вооружение.

Уточняется, что бойцы задействовали ударные дроны. Они продолжают уничтожать объекты, которые используются в интересах противника.

Ранее российские военные поразили промышленное предприятие "Файер пойнт" в Киеве. Оно занимается производством комплектующих и боевых частей для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливных ускорителей.

Кроме того, удары нанесены по хранилищам с вооружением и военной техникой, а также резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса. Их поставляли ВСУ западные страны.

