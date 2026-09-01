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01 сентября, 18:19

Мэр Москвы

Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве формируются все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в данный сектор. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Он отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает бизнесу сразу несколько эффективных инструментов. Например, по программе инвестиционного кредитования в течение пяти лет компенсируется до 50% от ключевой ставки. Для тех, кто обновляет парк техники, существует компенсация лизинговых платежей.

Кроме того, выход на внешние рынки упрощает программа льготных займов до 300 миллионов рублей по ставке до 6% годовых. Также поддержка помогает московским предприятиям расширять географию продаж и наращивать поставки в другие регионы.

Благодаря поддержке завод бараночных изделий смог обновить производственную линию. В этом году его товары появились в магазинах Якутии и на Сахалине. Производитель колбас и продукции из мяса купил современное оборудование. Теперь ежедневно он отгружает изделия сразу в 35 регионов России.

Еще у одного предприятия появились площади для создания производства в сфере переработки, консервирования и уникальной технологии дозревания фруктов и овощей. Ежемесячно оно поставляет по стране миллионы килограммов своей продукции.

Вместе с тем развивается и производство оборудования для отрасли. В Южном Бутове в рамках масштабного инвестиционного проекта построят комплекс по выпуску специализированной техники для пищевой промышленности и бытовых приборов.

С начала года в Москве возвели 12 новых высокотехнологичных производств. В их число вошли промышленно-строительный комплекс ГК ФСК в Зеленограде, завод архитектурного бетона концерна "КРОСТ", лабораторный комплекс Московского эндокринного завода, три корпуса промышленно-логистического парка "Шишкин лес", промышленные парки "Сенькино" и "Кувекино".

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