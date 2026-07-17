Более 40 технопарков создадут в Москве по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 технопарков планируется построить в столице по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа КРТ действует в городе уже 6 лет. Благодаря ей на неэффективно используемых участках появляются современные объекты. Кроме того, программа нацелена на повышение научно-промышленного потенциала столицы и создание новых рабочих мест.

"На депрессивных участках бывших промзон будет построено свыше 40 технопарков суммарной площадью более 1,1 миллиона квадратных метров и создано около 62 тысяч рабочих мест. Объекты возведут в ходе реализации 25 проектов КРТ", – сказал Ефимов.

Большая часть проектов будет реализована на юге столицы в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове. В целом новые технопарки появятся в 18 районах девяти административных округов столицы. Исключение составят Восточный, Центральный и Троицкий округа.

Кроме того, пять проектов КРТ, в рамках которых создадут 12 технопарков общей площадью почти 500 тысяч "квадратов", уже реализуются в Москве на территории бывших промзон Алтуфьевское шоссе, Южный порт, Вагоноремонт, Теплый Стан, а также на улицах Декабристов и Мусоргского в Отрадном, отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Только на месте Южного порта появятся четыре технопарка, еще столько же – на Алтуфьевском шоссе. В частности, промышленный парк на последней площадке станет первым проектом в России с системой автомобильных рамп, позволяющих грузовому транспорту подъезжать к зонам разгрузки на каждом из четырех этажей здания.

"Получить работу в нем смогут 3,5 тысячи человек", – добавил Ефимов.

Технопарки давно стали полноценными экосистемами для развития бизнеса. Благодаря льготам и развитой инфраструктуре резиденты получают возможность сильно снизить постоянные расходы, отметила замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Арина Авдеева.

По ее словам, свободные ресурсы можно будет направить на исследования и разработки, что ускоряет путь инноваций от идеи до готового продукта. В целом в городе на разных стадиях разработки и реализации находится более 470 проектов общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров.

Ранее стало известно, что порядка 40,5 тысячи рабочих мест создадут в Москве в рамках новых проектов комплексного развития территорий. В первом полугодии 2026-го власти города разработали и опубликовали 79 проектов КРТ, что на 11 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

