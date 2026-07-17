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17 июля, 17:01

Транспорт

На Киевском направлении МЖД изменится график движения пригородных поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Расписание ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги с 19 июля изменят из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Причина заключается в замене стрелочных переводов на станции "Бекасово-1".

"У некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько составов выведено из расписания", – сказано в публикации.

Технологические "окна" будут действовать 19 июля с 00:20 до 06:00, а с 21 по 26 июля и с 29 по 31 июля речь идет об интервале с 21:00 до 07:00 следующего дня.

Для ремонтных работ будут закрывать поочередно участки пути, поезда проследуют по соседним рельсам. Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Ранее столичный Дептранс предупредил об изменении в графике поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) 18 и19 июля. На Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами увеличат до 40 минут.

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