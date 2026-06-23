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23 июня, 10:35

Транспорт

Станция Серп и Молот станет временно недоступна для пассажиров с 6 июля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Станция Серп и Молот на Горьковском направлении Московской железной дороги временно закроется для посадки и высадки пассажиров с 6 июля. Об этом предупредила пресс-служба МЖД.

Изменения в работе остановочного пункта связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру. Для этого, в частности, планируется переключение первого и второго путей на участке от шоссе Энтузиастов до Волочаевской улицы на новые ординаты.

Мероприятию будет предшествовать демонтаж старого павильона, платформы и пешеходного моста, пояснили в пресс-службе.

"После переключения поезда МЦД-4 начнут останавливаться у новой платформы, для прохода на которую откроется южный павильон, расположенный рядом с выходом со станции метро "Площадь Ильича" Калининской линии и "Римская" Люблинско-Дмитровской линии", – добавили в МЖД.

Ранее Российские железные дороги предупредили об изменении нумерации путей на Ленинградском вокзале в Москве. Работы провели в рамках ремонта вокзального комплекса для повышения уровня комфорта и удобства пассажиров.

Новая система предусматривает последовательную нумерацию путей слева направо: от 1-го пути до 12-го пути. Теперь с 1-го по 5-й путь принимают поезда дальнего следования, а с 6-го по 12-й – пригородные составы.

Станцию Серп и Молот МЦД-4 закроют для пассажиров с 6 июля

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