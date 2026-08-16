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16 августа, 19:51

Общество

В Госдуме поддержали повышение лимита стоимости подарков учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал инициативу повысить максимальную стоимость подарков учителям до пяти тысяч рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ранее с таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Новичков согласился, что установленный много лет назад лимит не соответствует нынешним ценам.

"Смешно уже делать вид, что лимит, установленный много лет назад, соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до пяти тысяч рублей я поддерживаю, это нормальная, разумная сумма", – сказал парламентарий.

По его словам, три тысячи рублей сегодня – это хороший букет цветов или две коробки конфет, на этом разрешенный законом подарок учителю заканчивается. При этом депутат подчеркнул важность этической умеренности.

Он также отметил, что поднятая тема повышения ценности труда учителя важнее самих подарков. Парламентарий напомнил, что уже предлагал ввести неприкосновенность педагогов по аналогии с неприкосновенностью депутатов Госдумы и сенаторов. По его мнению, такой правовой механизм защитил бы учителей.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом Москва 24 обратила внимание, что учитель физически не способен унести 25–30 букетов, они остаются в школе, либо кто-то приезжает за педагогом на машине. По ее мнению, дарение цветов не должно превращаться в соревнование кошельков.

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