03 октября, 12:22Мэр Москвы
Собянин: согласована архитектурная концепция перехода у станции "Тютчевская"
Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
Архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская" согласовали. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Переход появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. С вестибюлем "Тютчевской" сооружение будет связано через подземную часть.
Архитектура перехода будет перекликаться с вестибюлем станции и зданием конечной станции городского транспорта, которые вместе сформируют единый ансамбль. Сходы на обе стороны МКАД оборудуют лифтами и тактильными направляющими для маломобильных пассажиров.
"Сейчас идет проектирование объекта, к строительству планируем приступить уже в следующем году", – говорится в сообщении.
Ранее Собянин сообщил, что тоннелепроходческий щит "София" закончил прокладку правого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии между "СберСити" и "Новорижской". Комплекс преодолел 2,52 километра на максимальной глубине 25 метров, работая в сложных геологических условиях.