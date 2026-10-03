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03 октября, 12:22

Мэр Москвы

Собянин: согласована архитектурная концепция перехода у станции "Тютчевская"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская" согласовали. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Переход появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. С вестибюлем "Тютчевской" сооружение будет связано через подземную часть.

Архитектура перехода будет перекликаться с вестибюлем станции и зданием конечной станции городского транспорта, которые вместе сформируют единый ансамбль. Сходы на обе стороны МКАД оборудуют лифтами и тактильными направляющими для маломобильных пассажиров.

"Сейчас идет проектирование объекта, к строительству планируем приступить уже в следующем году", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что тоннелепроходческий щит "София" закончил прокладку правого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии между "СберСити" и "Новорижской". Комплекс преодолел 2,52 километра на максимальной глубине 25 метров, работая в сложных геологических условиях.

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