Собянин: согласована архитектурная концепция перехода у станции "Тютчевская"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская" согласовали. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Переход появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. С вестибюлем "Тютчевской" сооружение будет связано через подземную часть.

Архитектура перехода будет перекликаться с вестибюлем станции и зданием конечной станции городского транспорта, которые вместе сформируют единый ансамбль. Сходы на обе стороны МКАД оборудуют лифтами и тактильными направляющими для маломобильных пассажиров.

"Сейчас идет проектирование объекта, к строительству планируем приступить уже в следующем году", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что тоннелепроходческий щит "София" закончил прокладку правого перегонного тоннеля Рублево-Архангельской линии между "СберСити" и "Новорижской". Комплекс преодолел 2,52 километра на максимальной глубине 25 метров, работая в сложных геологических условиях.