Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Прощание с режиссером монтажа Иваном Лебедевым прошло в Москве. Об этом передают РИА Новости и ТАСС.

Панихида состоялась в Прощальном зале Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России на улице Островитянова. С Лебедевым пришли проститься более 200 человек: актеры, его студенты, кинематографисты старшего и младшего поколений. К середине церемонии у входа в зал стояла длинная очередь.

Прощание заняло около часа. К завершению церемонии гроб был усыпан букетами красных и белых роз, хризантем и гвоздик. Вокруг разместили десять венков от близких и коллег. 22 ноября тело режиссера кремируют.

Лебедев скончался 19 ноября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

За свою карьеру Лебедев работал над фильмами "Сумасшедшая помощь", "Все умрут, а я останусь", "Шиzа", "Марс", "Как я провел этим летом", "Снегирь". В его фильмографию также вошли сериалы "Шторм", "Содержанки", "Беспринципные" и "Небесный суд".

В 2025 году режиссер получил премию "Ника" за лучшую работу режиссера монтажа в фильме "Кончится лето". Помимо этого, он занимался композицией, продюсированием и актерской работой.

