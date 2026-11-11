Артистку Федосееву-Шукшину похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Похороны народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялись на Новодевичьем кладбище. Актрису похоронили рядом с мужем Василием Шукшиным.

В этот же день в храме Воскресения Словущего в Москве прошло отпевание Федосеевой-Шукшиной. Проститься с артисткой пришли десятки близких и коллег. Среди них – заслуженная артистка России Галина Бокашевская, народный художник России Никас Сафронов, актер театра и кино Александр Цуркан, народный артист России Александр Панкратов-Черный, дочери актрисы Ольга и Мария Шукшины и многие другие.

Памятные венки на церемонию прощания направили Владимир Путин, коллектив театра "Русская песня", Союз кинематографистов России, коллектив ВГИКа, жители Санкт-Петербурга и Алтайского края.

Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной ее смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в начале октября.

В фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов, включая "Печки-лавочки", "Калина красная", "Двенадцать стульев" и другие. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018).

