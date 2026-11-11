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11 ноября, 14:59

Политика

Мединский назвал Уиткоффа и Кушнера искренними и эффективными людьми

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер – искренние и эффективные люди, для которых важно достигнуть результата. Таким мнением после переговоров в Абу-Даби поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также подчеркнул, что российская сторона положительно оценивает работу Кушнера и Уиткоффа и благодарна им. По словам главы российской делегации, спецпосланники продемонстрировали серьезный подход к работе и проявили большую активность.

Трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча продлилась свыше 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители России и Украины вели общение на русском языке. При этом российская делегация не встречалась с европейскими представителями.

В результате консультаций Москва и Украина договорились о новом обмене пленными. Мединский подчеркнул, что конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время. Он также уточнил, что центральной темой встреч стала архитектура безопасности.

Позже стало известно, что Кушнер и Уиткофф планируют отправиться в Россию 12 ноября, чтобы обсудить с Владимиром Путиным итоги переговоров и попытаться добиться прогресса по некоторым перспективным направлениям. Затем они также проведут встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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