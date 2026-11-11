Юниорский Гран-при по фигурному катанию в Омске отменили из-за угрозы БПЛА

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Соревнования шестого этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию "Сердце Сибири", запланированные на 11–13 ноября в Омске, отменили из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В организации уточнили, что такие меры временны. Соревнования пройдут в другие дни после пересмотра расписания.

Федерация подчеркнула, что на арене уже проходили тренировки. В первый день соревнований, 11 ноября, танцевальные дуэты должны были исполнить ритм-танец, а спортивные пары – короткую программу.

Ранее беспилотники украинских боевиков атаковали Смоленскую область. В результате два человека погибли из-за пожара в жилом доме. Во время тушения возгорания сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек спасли непосредственно из опасной зоны.

Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения. Возможно ли вернуться в свои квартиры, станет известно после обследования здания.