RadarOnline: Эпштейн выдавал себя за скаута Victoria's Secret для заманивания девушек

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Американский финансист Джеффри Эпштейн завлекал молодых девушек, выдавая себя за скаута Victoria's Secret, сообщает News.ru со ссылкой на RadarOnline, ссылающийся на новый доклад комитета по надзору палаты представителей США.

Утверждается, что он приглашал девушек на фиктивные модельные "прослушивания" и требовал, чтобы они раздевались перед ним. Такие "собеседования" на деле были способом отобрать новых жертв в окружение Эпштейна.

"Выдавая себя за модельного скаута, Эпштейн получал доступ к множеству молодых женщин, мечтавших о карьере в моде, и пользовался ими", – говорится в отчете.

Также в документе приведены рассказы нескольких женщин, которым Эпштейн сулил модельную карьеру или представлялся сотрудником Victoria's Secret. По их словам, обещанные возможности на деле оказывались лишь предлогом для домогательств и нападений.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Финансист покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.