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22 июля, 11:46

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BFMTV: предполагаемый сообщник Эпштейна найден мертвым во Франции

Предполагаемый сообщник Эпштейна найден мертвым во Франции – СМИ

Фото: Getty Images/Rick Friedman

Предполагаемый сообщник финансиста Джеффри Эпштейна – бывший модельный агент и фотограф Даниэль Сиад – обнаружен мертвым у себя дома во Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на неназванный источник.

Правоохранители начали расследование обстоятельств смерти 69-летнего Сиада. Причины его гибели пока не установлены.

По данным телеканала, Сиад подозревается в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

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