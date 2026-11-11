Володин заявил об отсутствии планов продавать вино через маркетплейсы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума не будет распространять эксперимент по онлайн-продаже вина на маркетплейсы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на обсуждении законопроекта о продаже отечественного алкоголя через сайт "Почты России".

"Это для нас крайне важно, эта позиция принципиальная", – подчеркнул он.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов, в свою очередь, отметил, что данная инициатива не приведет к росту потребления спиртного в стране. По его словам, при появлении нового канала продаж объемы будут распределены между розницей и общепитом.

Он напомнил, что россияне стали употреблять гораздо меньше крепких напитков, а продажи вина и пива падают примерно на 1–2% ежегодно. Актуальными остаются только игристые вина.

В октябре стало известно о планах Госдумы рассмотреть законопроект об онлайн-продаже российского вина, крепленого и игристого вина через сайт "Почты России". Сначала эксперимент предлагается провести в Москве и Подмосковье с возможностью распространить его на другие регионы по решению правительства.

