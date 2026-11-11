Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 14:16

Политика

Володин заявил об отсутствии планов продавать вино через маркетплейсы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума не будет распространять эксперимент по онлайн-продаже вина на маркетплейсы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на обсуждении законопроекта о продаже отечественного алкоголя через сайт "Почты России".

"Это для нас крайне важно, эта позиция принципиальная", – подчеркнул он.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов, в свою очередь, отметил, что данная инициатива не приведет к росту потребления спиртного в стране. По его словам, при появлении нового канала продаж объемы будут распределены между розницей и общепитом.

Он напомнил, что россияне стали употреблять гораздо меньше крепких напитков, а продажи вина и пива падают примерно на 1–2% ежегодно. Актуальными остаются только игристые вина.

В октябре стало известно о планах Госдумы рассмотреть законопроект об онлайн-продаже российского вина, крепленого и игристого вина через сайт "Почты России". Сначала эксперимент предлагается провести в Москве и Подмосковье с возможностью распространить его на другие регионы по решению правительства.

Читайте также


политикаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика