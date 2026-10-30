Госдума может рассмотреть законопроект о продаже вина через сайт "Почты России"

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Законопроект о дистанционной продаже российского вина через сайт "Почты России" могут включить в повестку пленарных заседаний Госдумы 10 или 11 ноября. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты парламента еще в апреле 2023 года. Он предусматривает эксперимент по продаже через специализированный сайт "Почты России" вина, крепленого и игристого вина, изготовленных из винограда, выращенного в России.

На первом этапе эксперимент планируют провести в Москве и Московской области. Участие в нем будет добровольным, при этом правительство сможет расширить территорию его проведения.

Ранее в Ассоциации виноградарей и виноделов России сообщили, что к 2028 году доля отечественного вина на рынке превысит 70%. По прогнозам экспертов, уже через 2–3 года российское вино перестанет быть просто заменой импорту и превратится в самостоятельную категорию с узнаваемыми брендами и лояльной аудиторией. Достичь таких показателей планируют за счет сокращения поставок из-за рубежа и увеличения площади виноградников.