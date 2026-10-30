Число вагонов увеличат в поездах из Москвы до 2 ноября

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

АО "ФПК" включила дополнительные вагоны в регулярные поезда из Москвы в период с 30 октября по 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании в MAX.

Решение было принято в связи с повышенным спросом в указанные даты. Число вагонов увеличили на популярных направлениях.

Это коснулось поездов, следующих по направлениям Москва – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Санкт-Петербург – Белгород, Санкт-Петербург – Таганрог, Москва – Самара, Москва – Архангельск, Москва – Липецк, Москва – Ижевск и других.

Всего в составы 38 поездов включили 76 вагонов. Для пассажиров будет доступно более 4,3 тысячи дополнительных мест. При необходимости и наличии технических возможностей компания в будущем сможет увеличить количество вагонов.

Ранее сообщалось, что график движения пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-2, скорректируют с 31 октября по 15 ноября из-за ремонта третьего пути на станции Царицыно.

Работы пройдут в течение десятичасовых технологических окон с 09:35 до 19:35 31 октября, 1, 4, 8, 14 и 15 ноября. Еще одно окно назначено с 00:30 7 ноября до 00:30 8 ноября.

Во время ремонта движение организуют по соседним путям. У некоторых электричек изменятся время отправления и прибытия и количество остановок.