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29 октября, 14:11

Транспорт

"Мороз-экспресс" отправится в первый рейс из Москвы 22 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Туристский поезд "Мороз-экспресс" начнет сезон 2026/27 с отправления из Москвы 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Состав будет ходить через день и выполнит 18 рейсов. Из столицы поезд уйдет 22–28 декабря, а также 1–9 января 2027 года. Обратные отправления из Великого Устюга назначены на 23–29 декабря и 2–10 января 2027 года.

Маршрут пройдет через Ярославль и Вологду. Пассажиры смогут присоединиться к поезду в этих городах. Билеты из Ярославля и Вологды начнут продавать за 10 суток до отправления.

Проездные документы туда и обратно оформляются по отдельности. Это позволяет пассажирам самостоятельно определить, сколько времени они проведут на родине Деда Мороза.

К билету можно докупить организованные экскурсии с гидом, мастер-классы и развлекательные программы. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

Зимой в Великом Устюге туристов ждут встреча с Дедом Морозом в его Вотчине или Резиденции, прогулки по заснеженным улицам старинного города, новогодние ярмарки и праздничная атмосфера.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартует из Великого Устюга 8 ноября 2026 года. За 63 дня поезд посетит 65 городов в 36 регионах России. При этом состав побывает более чем в 10 населенных пунктах, где не был ни разу.

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