Зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза начнется 4 ноября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый зимний сезон стартует 4 ноября в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", где расположена столичная резиденция Деда Мороза. Принимать гостей в филиалах усадьбы в городских парках начнут с декабря, а в "Кузьминках-Люблино" сезон продлится до середины марта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

День открытия подготовили как семейный праздник, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Это выступления музыкальных коллективов, интерактивные

спектакли по мотивам сказок, мастер-классы по росписи новогодних игрушек и многое другое", – привели ее слова в сообщении.

В основной программе сезона – иммерсивный квест "Тайна четырех стихий". Для самых маленьких посетителей приготовили приключение с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и Снеговика: действие развернется в трех теремах усадьбы.

На 21 и 22 ноября запланирован всероссийский фестиваль "Московский Мороз-фест". Его приурочили к Году единства народов России: зимние волшебники из разных регионов страны познакомят гостей с новогодними традициями своих территорий.

Концертную программу "Бал ледяных фонарей" покажут 26 и 27 декабря. В нее войдут театральные этюды, танцевальные номера, а также световое и лазерное шоу.

Каждые выходные декабря в главной усадьбе по традиции будут зажигать огни на елке и водить хороводы. Отдельные новогодние представления ждут зрителей 31 декабря, 1, 7, 9 и 10 января.

К проекту подключатся и другие московские резиденции Деда Мороза. С 1 декабря начнет принимать гостей усадьба в Измайловском парке, с 5 декабря – площадки в ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни. Билеты и подробности доступны на сайте главной резиденции и онлайн-ресурсах парков.

Ранее сообщалось, что в городских театрах началась продажа билетов на спектакли зимнего сезона. В частности, Театр на Таганке представит готического "Щелкунчика". Создатели спектакля объединили атмосферу России начала XX века с эстетикой Тима Бертона и современным прочтением музыки Петра Чайковского.

