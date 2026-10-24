Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 13:48

Город

Зимний сезон в Московской усадьбе Деда Мороза начнется 4 ноября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый зимний сезон стартует 4 ноября в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", где расположена столичная резиденция Деда Мороза. Принимать гостей в филиалах усадьбы в городских парках начнут с декабря, а в "Кузьминках-Люблино" сезон продлится до середины марта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

День открытия подготовили как семейный праздник, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Это выступления музыкальных коллективов, интерактивные
спектакли по мотивам сказок, мастер-классы по росписи новогодних игрушек и многое другое", – привели ее слова в сообщении.

В основной программе сезона – иммерсивный квест "Тайна четырех стихий". Для самых маленьких посетителей приготовили приключение с участием Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и Снеговика: действие развернется в трех теремах усадьбы.

На 21 и 22 ноября запланирован всероссийский фестиваль "Московский Мороз-фест". Его приурочили к Году единства народов России: зимние волшебники из разных регионов страны познакомят гостей с новогодними традициями своих территорий.

Концертную программу "Бал ледяных фонарей" покажут 26 и 27 декабря. В нее войдут театральные этюды, танцевальные номера, а также световое и лазерное шоу.

Каждые выходные декабря в главной усадьбе по традиции будут зажигать огни на елке и водить хороводы. Отдельные новогодние представления ждут зрителей 31 декабря, 1, 7, 9 и 10 января.

К проекту подключатся и другие московские резиденции Деда Мороза. С 1 декабря начнет принимать гостей усадьба в Измайловском парке, с 5 декабря – площадки в ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни. Билеты и подробности доступны на сайте главной резиденции и онлайн-ресурсах парков.

Ранее сообщалось, что в городских театрах началась продажа билетов на спектакли зимнего сезона. В частности, Театр на Таганке представит готического "Щелкунчика". Создатели спектакля объединили атмосферу России начала XX века с эстетикой Тима Бертона и современным прочтением музыки Петра Чайковского.

Читайте также


городобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика