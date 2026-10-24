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24 октября, 09:41

Город

В Московском зоопарке поселились три редких вида хищных птиц

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появились белоголовый сип, черный гриф и бородач. Пернатые прибыли из зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Перед высадкой в вольер птицы прошли ветеринарный осмотр. Пол животных определили методом эндоскопии – самым надежным способом для птиц. Также у них взяли кровь и перо для генетического анализа.

По результатам исследований белоголовый сип и черный гриф оказались самцами, а бородач – самкой. Зоологи рассчитывают, что с новыми животными птицы смогут сформировать полноценные пары для размножения.

"Чтобы участвовать в программах по сохранению этих исчезающих видов, птицы должны достичь возраста полового созревания. Произойдет это только года через три", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Поскольку все три вида птиц социальные, новых обитателей поселили в общий вольер, где уже содержатся четыре белоголовых сипа, шесть черных грифов и один бородач. Черный гриф выбрал себе место в нижней части вольера, неподалеку от гнездования одной из пар своего вида. Белоголовый сип, напротив, поднялся наверх и занял свободную нишу в верхнем ярусе. Бородач продолжает активно осваивать вольер.

Ранее в столичном зоосаде появились четыре редких попугая кеа. Эти птицы, родом из Новой Зеландии, относятся к исчезающим видам. Их считают единственными в мире хищными горными попугаями. После карантина птиц разместили в отдельном вольере павильона "Дом птиц", где посетители могут за ними наблюдать.

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