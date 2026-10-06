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06 октября, 10:45

Город

В Московском зоопарке появились попугаи кеа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Четыре редких попугая кеа поселились в экспозиции Московского зоопарка, сообщил портал мэра и правительства столицы.

На городскую территорию зоопарка их привезли в конце 2025 года из центра воспроизводства редких видов животных в Подмосковье. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что после карантина молодых самок перевезли в правое крыло павильона "Дом птиц", где для них оборудовали отдельный вольер с качелями. Теперь за ними могут наблюдать посетители зоопарка.

Акулова отметила, что кеа считаются единственными в мире хищными горными попугаями. Внешне они напоминают сокола или небольшого орла и отличаются загнутым вниз клювом. Оперение птиц имеет оливковый оттенок с сине-бурыми вкраплениями. Рядом с ними в соседнем вольере содержатся розовые какаду.

Родина кеа – Новая Зеландия. Эти попугаи обитают в горах, лесных долинах с крутыми склонами, альпийских лугах и буковых лесах. Вид включен в список Международного союза охраны природы как исчезающий.

Рацион кеа включает побеги и клубни растений, фрукты, листья деревьев и семена, а также личинок насекомых, червей и птенцов других птиц.

Ранее в Московский зоопарк доставили трех песцов с Курильского острова Ушишир – самца и двух самок, отловленных в рамках экспедиции по изучению и сохранению медновского песца. Животных разместят в центре реабилитации для формирования резервной группы. В будущем ее смогут использовать для восстановления популяции в дикой природе при ее критическом сокращении.

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