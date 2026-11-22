Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пять мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка, пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Всем им оказывают медицинскую помощь, сообщили в региональном оперштабе.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал мужчину. У него диагностировали осколочные ранения мягких тканей теменной области и спины. Еще один FPV-беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находились брат и сестра. Оба пострадали.

Кроме того, мужчина получил травмы при детонации взрывного устройства в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Еще один местный житель пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в хуторе Ульяновка Волоконовского округа.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, ранив отца и сына. Мужчину с осколочными ранениями и подростка с акубаротравмой госпитализировали.

В результате других атак дронов в регионе повреждены объекты инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили, а также частные дома в Шебекинском, Борисовском и Белгородском округах. В Белгороде удар пришелся по коммерческому объекту, где пострадали кровля и оборудование.