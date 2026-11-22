Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Полиция прекратила конфликт, возникший во время митинга возле храма преподобного Сергия Радонежского на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Украины.

По предварительным данным ведомства, причиной спора стали разногласия между участниками акции по поводу использования храма и его религиозной принадлежности.

Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщал, что группа неизвестных попыталась силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре.

На место происшествия вскоре вызвали полицию для пресечения действий злоумышленников и обеспечения безопасности религиозного объекта.