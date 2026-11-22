22 ноября, 18:25Происшествия
Полиция пресекла потасовку у храма в Киево-Печерской лавре
Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
Полиция прекратила конфликт, возникший во время митинга возле храма преподобного Сергия Радонежского на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Украины.
По предварительным данным ведомства, причиной спора стали разногласия между участниками акции по поводу использования храма и его религиозной принадлежности.
Ранее адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщал, что группа неизвестных попыталась силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского в Киево-Печерской лавре.
На место происшествия вскоре вызвали полицию для пресечения действий злоумышленников и обеспечения безопасности религиозного объекта.