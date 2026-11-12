Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 19:07

В мире

Зеленский вручил бывшей модели Playboy орден в Киево-Печерской лавре

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и бывшую модель журнала Playboy Дарью Астафьеву орденом Княгини Ольги III степени в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию украинских СМИ.

Церемония прошла в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских. Астафьева получила награду за "высокое профессиональное мастерство" и "вклад в развитие национальной культуры".

Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима (Шевчик) выразила сожаление в связи с тем, что киевские власти используют древнюю православную святыню для подобных мероприятий.

"В Киево-Печерской лавре эротическая актриса, звезда Playboy Дарья Астафьева получила орден. Директор заповедника поздравил ее. Вот такая она теперь, лавра", – приводятся слова игумении.

Ранее Зеленский в ходе интервью одному из американских телеканалов закрыл нос рукой и резко вдохнул, а затем замер и не сразу смог ответить журналисту. Это произошло на фоне слухов о наркотической зависимости президента Украины.

Их подтверждала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она указывала, что сама не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были свидетелями этого.

Читайте также


за рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика