Зеленский вручил бывшей модели Playboy орден в Киево-Печерской лавре

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и бывшую модель журнала Playboy Дарью Астафьеву орденом Княгини Ольги III степени в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию украинских СМИ.

Церемония прошла в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских. Астафьева получила награду за "высокое профессиональное мастерство" и "вклад в развитие национальной культуры".

Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима (Шевчик) выразила сожаление в связи с тем, что киевские власти используют древнюю православную святыню для подобных мероприятий.

"В Киево-Печерской лавре эротическая актриса, звезда Playboy Дарья Астафьева получила орден. Директор заповедника поздравил ее. Вот такая она теперь, лавра", – приводятся слова игумении.

Ранее Зеленский в ходе интервью одному из американских телеканалов закрыл нос рукой и резко вдохнул, а затем замер и не сразу смог ответить журналисту. Это произошло на фоне слухов о наркотической зависимости президента Украины.

Их подтверждала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она указывала, что сама не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были свидетелями этого.