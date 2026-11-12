Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Ялтинская киностудия после восстановления может стать российским аналогом Голливуда по масштабу кинопроизводства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

По его словам, киностудию необходимо восстановить таким образом, чтобы съемочная группа могла приезжать лишь со сценарием и сменой белья, а все остальное было там.

"Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет", – отметил режиссер.

Михалков добавил, что регион известен различной натурой, необходимой для съемочного процесса, а также большим количеством солнечных дней.

Ранее режиссер заявил о необходимости создания в России национальных факультетов кино. По его словам, такая инициатива имеет не только профессиональное, но и политическое значение. Михалков пояснил, что в республиках и у малых народов, где появляется собственный кинематограф, это становится важной частью жизни.