Михалков заявил, что культура РФ не понесла потерь из-за отъезда артистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Российская культура не понесла потерь из-за отъезда ряда артистов после начала СВО в 2022 году, считает народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что успех этих деятелей был мимолетным. По мнению режиссера, в их творчестве нет вечности.

Михалков подчеркнул, что важнее всего – смысл, который человек вкладывает в свое дело. По его мнению, многие покинувшие страну артисты приняли решение отказаться от своего прошлого и прежних ценностей. Режиссер назвал это трагедией и признался, что не испытывает к ним сочувствия.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен заявила, что уехавшие из России артисты утратили свою значимость и перестали быть великими. Она отметила, что релокантам не удалось сохранить признание за границей. По ее мнению, они потеряли величие в тот момент, когда "перестали быть русскими" и превратились просто в граждан другой страны.

