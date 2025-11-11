Телеведущая Ларсен заявила, что уехавшие из РФ артисты "перестали быть великими"

Фото: Legion-Media/Persona Stars/053

Уехавшие из России артисты утратили свою значимость и перестали быть великими, разорвав связь с родиной, заявила радио КП телеведущая Тутта Ларсен.

"Они только здесь великие, а там они просто выжившие из ума. К сожалению. Иногда мудрость с возрастом не приходит", – подчеркнула Ларсен.

Она также указала, что покинувшие страну российские исполнители не смогли сохранить признание за рубежом. По ее словам, они потеряли величие в тот момент, когда "перестали быть русскими", превратившись просто в граждан другой страны.

Говоря об этом, телеведущая также процитировала песню музыканта Никиты Ловича: "Вы отменяйте там эти мои стихи, я только тут могу их написать".

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что певица Алла Пугачева не уехала бы из России, если бы "имела власть". По его мнению, артистка покинула страну, так как не хотела "существовать в таком формате".