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26 июня, 20:04

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Писатель Прилепин: желающие вернуться в РФ артисты должны соблюдать законы

Захар Прилепин назвал условия для возвращения артистов в Россию

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Артисты, которые хотят вернуться в Россию, должны соблюдать законы. Об этом заявил российский писатель и бывший депутат Госдумы Захар Прилепин, сообщает aif.ru.

"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять", – пояснил публицист.

Он напомнил, что музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) высказывал опасения о возможном аресте при возвращении. Однако "арест иноагентов" не предусмотрен, подчеркнул Прилепин.

По словам писателя, иностранные агенты сталкиваются с ограничениями на получение дохода от некоторых мероприятий и концертов, но полностью такой возможности они не лишены. Тюремные сроки также не предусмотрены, уточнил он и призвал не нагнетать ситуацию.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение иноагентами требований Минюста РФ. Для граждан штрафы составят 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–300 тысяч, для юрлиц – 300–500 тысяч.

Помимо этого, за несоблюдение маркировки размещаемых материалов иноагентам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, который раньше составлял от 10 до 30 тысяч.

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