Минюст не увидел обстоятельств для признания Аллы Пугачевой иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минюст РФ не имеет сведений, которые позволяют сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева.

"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", – говорится в сообщении.

По информации министерства, при установлении в действиях артистки признаков иноагента ведомство рассмотрит вопрос о включении ее в соответствующий список.

Ранее Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Парламентарий обратил внимание, что народная артистка опубликовала в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

В свою очередь, народный артист Никита Михалков сказал, что уехавшая в 2022 году певица в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Он указал, что будет работать с вернувшимися в РФ артистами, если увидит, что они изменили свою позицию.

