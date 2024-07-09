Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

Парламентарий обратил внимание, что народная артистка опубликовала в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

"В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в России, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу над западной пропагандой", – сказал Журавлев.

Информация о попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве начала распространяться в СМИ 8 июля. Представители киевской администрации сообщили, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение медицинского учреждения.

В Минобороны РФ опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе военнослужащих России по украинским гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Кроме того, добавили в министерстве, в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

В свою очередь, диппредставитель РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Штатах умалчивают о попадании ракеты противовоздушной обороны Украины в киевскую больницу, чтобы в дальнейшем воспользоваться этой ситуацией для новых поставок оружия.

Посол подчеркнул, что американские обозреватели, которые не разобрались в подробностях инцидента, "цинично используют произошедшую трагедию против России".

