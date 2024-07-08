Минобороны опровергло слова Киева об ударах ВС РФ по гражданским объектам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.

Так российские военные ответили на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, уточнили в ведомстве. Все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Также в МО опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева лишь подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", – заключили в Минобороны.

Ранее четверо украинских военных, соорудив самостоятельно плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый, чтобы сдаться в плен солдатам РФ в Херсонской области. При этом российские подразделения уже ждали бойцов ВСУ на левом берегу Днепра, так как украинцы заранее связались через соцсети с военными РФ и обсудили детали своего спасения.

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