Фото: Министерство обороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за прошедшие сутки нанесла 50 ударов по украинским целям в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировик Александра Савчука.

Огневое поражение было нанесено 390 выявленным целям ВСУ. Потери противника при этом составили до 415 солдат, два пикапа, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица Д-30, орудие М119, а также противотанковая пушка "Рапира".

Российские военнослужащие нанесли 4 июля удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в Донецкой Народной Республике.

В этот же день войска РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования, а также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.