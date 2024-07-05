Российские средства ПВО уничтожили более 42 тыс целей с начала спецоперации

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Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России с начала спецоперации на Украине уничтожили свыше 42 тысяч целей противника. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заместителя главкома ВКС генерал-лейтенанта Андрея Семенова.

В том числе подразделениями ПВО было сбито 550 самолетов ВСУ, более 180 вертолетов и свыше 27 тысяч украинских беспилотников.

Семенов подчеркнул, что войсковая и объектовая ПВО армии РФ успешно проходят сложную проверку в зоне СВО, демонстрируя высокие результаты и накапливая бесценный опыт.

Российские средства противовоздушной обороны эффективно отражают атаки авиации и ракет, в том числе производства США, Англии и Франции.

"При этом наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства – оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса", – добавил Семенов.

Вместе с тем значительная поддержка ВСУ со стороны Штатов и прочих стран НАТО, а также широкие пространственные масштабы боевых действий определили беспрецедентные условия ведения противовоздушной обороны в ходе спецоперации, уточнил он.

Генерал подчеркнул, что в России, как и в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ. По его словам, подобной системы нет больше ни у кого.

Войска ПВО совместно с истребительной авиацией ВКС РФ также значительно снизили возможности украинской армии по нанесению ударов.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 4 июля: два дрона были сбиты над Брянской областью и по одному над Белгородской и Тамбовской областями.

В результате ночной воздушной атаки в регионах РФ никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены.

