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29 октября, 21:36

Политика

Путин заявил, что Россия готова ответить на любой вызов в Балтийском море

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Москва не стремится к обострению обстановки на Балтике, однако готова реагировать на любые вызовы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия – Африка".

По словам главы государства, вопросы безопасности в регионе обсуждались в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Путин отметил, что Финляндия и ряд других европейских государств выступают за соблюдение международного морского права всеми участниками международного общения.

Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает такой подход и не хочет, чтобы в Балтийском море возникла ситуация, подобная той, что сложилась в Ормузском проливе и Персидском заливе. При этом он заявил о готовности России ответить на любые вызовы.

Кроме того, Путин отметил, что Россия помнит трагические страницы истории, в том числе уроки Первой и Второй мировых войн, и делает все возможное, чтобы подобные события не повторились.

"Мы можем, зная историю, зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось", – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По словам президента, некоторые европейские страны рассчитывают подготовиться к противостоянию с Москвой к 2030 году, однако в случае масштабного конфликта победителей не будет. При этом Путин сообщил, что поддерживает восстановление полноформатных отношений со странами Евросоюза.

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