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29 октября, 20:47

Общество

Путин призвал внедрять опыт московской медицины в других регионах

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Опыт московской медицины стоит внедрять в других российских регионах и предлагать на экспорт, в том числе в африканские страны. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия – Африка".

Он отметил, что в московской медицине активно применяются новейшие технологии, а особенности организации этой системы подробно представили участникам саммита.

"У нас в России еще много проблем в здравоохранении. Это ясно, и мы должны внедрять то, что в Москве происходит, в другие регионы РФ. Но почему не предложить то же самое нашим друзьям в других странах, в том числе в Африке?" – сказал Путин.

Президент также обратил внимание на возможности российских электронных торговых площадок. Благодаря маркетплейсам даже небольшой производитель из африканской деревни может продавать свою продукцию в Москве. По мнению Путина, российским платформам есть что предложить зарубежным партнерам.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия входит в число немногих стран мира, которые приобретают полный суверенитет в сфере цифровых технологий. По словам Путина, наряду с Россией такими возможностями обладают США и Китай.

Президент также отметил, что российские платформенные решения представляют интерес и за пределами страны, а отечественные ИТ-компании успешно конкурируют на внешних рынках.

Ранее Путин заявил о продлении до 2029 года российской программы помощи африканским странам в борьбе с инфекциями. Россия намерена поставлять лекарства, передавать мобильные лаборатории и проводить совместные учения по реагированию на вспышки заболеваний.

Также Россия планирует увеличить число африканских студентов, в том числе обучающихся на бюджетной основе, расширить сеть центров изучения русского языка и открыть дома культуры на континенте.

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