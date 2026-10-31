"Краснодар" проиграл московской "Родине" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Краснодар" уступил столичной "Родине" в гостевой встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:2.

В составе хозяев гол забил Герман Онугха на 69-й минуте. У "Краснодара" отличился Кристиан на 64-й минуте. На 86-й минуте полузащитник краснодарской команды Дуглас Аугусто отправил мяч в собственные ворота.

"Краснодар" продлил серию без побед в чемпионате до семи матчей. За это время команда пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Сейчас клуб с 23 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Родина" набрала 12 баллов и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре, который пройдет 7 ноября, "Краснодар" примет московский ЦСКА, а "Родина" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Ранее московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в домашнем матче 13-го тура РПЛ. Голы забили Даниил Фомин на второй минуте и Константин Тюкавин на 77-й.

Благодаря победе "Динамо" набрало 28 очков и вышло на первое место в таблице. "Ахмат" с 11 очками занимает 14-ю строчку и находится в зоне переходных матчей.

В следующем туре 7 ноября москвичи сыграют на выезде с воронежским "Факелом", а грозненская команда примет московскую "Родину".

