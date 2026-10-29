ЦСКА обыграл "Локомотив" в столичном дерби Кубка России по футболу

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Московский ЦСКА победил столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в матче пятого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России сезона-2026/2027. Встреча прошла на "ВЭБ Арене".

Хозяева открыли счет на 7-й минуте – отличился Данила Козлов. Спустя 10 минут после углового Жоао Виктор удвоил преимущество армейцев. "Локомотив" сократил отставание на 38-й минуте благодаря голу Александра Коваленко.

Во втором тайме, на 66-й минуте, игрок железнодорожников Георгий Джикия срезал мяч в собственные ворота, прерывая прострел Мохаммеда Аззи. Этот гол установил окончательный счет встречи – 3:1.

После победы ЦСКА набрал 8 очков и занимает второе место в группе D, продолжая борьбу за выход в плей-офф. У "Локомотива" осталось 3 очка, и команда уже не сможет подняться выше четвертой строчки. Таким образом, железнодорожники выбыли из розыгрыша Кубка России за тур до окончания группового этапа.

В заключительном туре ЦСКА 24 ноября сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", начало встречи – в 17:00. "Локомотив" 25 ноября примет "Ростов", матч начнется в 20:30.

Ранее московская "Родина" проиграла "Оренбургу" со счетом 1:2 в пятом туре группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. Столичная команда с 3 очками занимает последнее место в группе А, но сохраняет теоретические шансы на выход дальше. В заключительном туре 25 ноября "Родина" сыграет на выезде с казанским "Рубином", начало встречи – в 20:30.

