Магнитная буря накроет Землю в ночь на 31 октября

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Магнитная буря ожидается на Земле в ночь на 31 октября. Об этом говорится в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По расчетам ученых, буря начнется около 02:00–03:00. При этом ученые допускают, что событие может начаться на пару часов раньше либо на пару часов позже обозначенных временных рамок.

Момент начала зависит от того, когда Земля на орбите войдет в поток плазмы из корональной солнечной дыры. Дыра, по оценке лаборатории, довольно большая и контрастная, одна из самых крупных за последнее время.

Вспышечная активность Солнца остается на нуле. Последнюю вспышку фиксировали утром 28 октября. 29 и 30 октября никаких событий на Солнце не фиксировали. В лаборатории отметили, что факторов, способных изменить тенденцию, не просматривается. Поэтому текущая ситуация может затянуться надолго.

"Для сравнения: в прошлую пятницу (23 октября. – Прим. ред.) за сутки произошло восемь вспышек, так что контраст значительный", – указали в ИКИ РАН.

Ранее ученые уже обращали внимание на то, что солнечная активность опустилась до крайне низких значений, хотя на звезде по-прежнему сохраняются активные центры. Специалисты указывали, что после недели колебаний вспышечная активность окончательно пошла на спад: график солнечных вспышек превратился в ровную линию без всплесков.

