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Магнитная буря накрыла Землю в субботу, 10 октября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности располагается на уровне G1. Это означает, что пока магнитная буря слабая.

Ранее в этот день на Солнце произошла сильная вспышка класса M1.2. Ее продолжительность составила 32 минуты. Позже возникло еще одно событие уровня М6.5 и продлилось 28 минут.

До этого две мощные солнечные вспышки были зафиксированы 6 октября. Им присвоили классы M1.9 и M1.4. Кроме того, специалисты сообщили о росте активности на Солнце.