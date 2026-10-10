Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности произошла 10 октября

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Вспышка предпоследнего уровня мощности произошла на Солнце в субботу, 10 октября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Событие класса M1.2 зафиксировано в 17:12 по московскому времени в группе пятен 4549 с координатами N08W50. Продолжительность вспышки составила 32 минуты.

Спустя время произошла вторая за день солнечная вспышка класса М6.5. Ее продолжительность составила 28 минут.

До этого ученые зафиксировали вспышку уровня M6.7, ставшую наиболее мощной с конца лета. Более сильное явление наблюдалось только 25 августа.

Выброс энергии произошел рядом с центром солнечного диска, поэтому может достигнуть Земли, однако признаков движения вещества и взрывных волн пока нет.