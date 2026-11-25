Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам рекомендовали изменить настройки приватности в социальных сетях и усилить защиту учетных записей, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

В полиции советуют не оставлять в открытом доступе личную информацию, включая дату рождения, домашний адрес и фотографии документов. Также правоохранители рекомендуют отказаться от использования общедоступных Wi-Fi-сетей при входе в банковские приложения, на портал "Госуслуги" и другие важные сервисы.

Отдельное внимание следует уделить паролям. Для каждого значимого аккаунта необходимо создавать уникальную сложную комбинацию символов и хранить ее в надежном менеджере паролей. Кроме того, в МВД призвали включить двухфакторную аутентификацию.

Перед вводом персональных и банковских данных важно проверять адрес сайта, обращая внимание на защищенное соединение HTTPS и правильность доменного имени. Не следует также скачивать приложения из неизвестных источников или предоставлять им избыточные разрешения.

Правоохранители призвали не открывать ссылки из сообщений от незнакомых отправителей и никому не сообщать коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Это касается и тех, кто представляется сотрудниками банка или полиции. При подозрительном звонке рекомендуется сразу прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру.

В подмосковном главке МВД также посоветовали сообщать правоохранителям о любых попытках мошенничества, даже если злоумышленникам не удалось причинить ущерб. Такая информация помогает выявлять и блокировать преступные схемы.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали схему хищения денег под видом распространения программ для редактирования фотографий. В одной из популярных социальных сетей они продвигают приложение с искусственным интеллектом, которое якобы позволяет быстро обработать фотоархив.