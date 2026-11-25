00:40Политика
Зеленский отказался лететь с Лукашенко в Москву, сравнив себя с чемоданом
Фото: Getty Images/Anadolu
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вместе отправиться в Москву для переговоров. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Это просто несерьезный разговор", – заявил глава киевского режима.
Накануне Лукашенко заявил о готовности вместе с украинским президентом приехать в российскую столицу. По его словам, такой вариант мог бы стать возможностью для проведения переговоров.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что предложение Владимира Путина о том, что Зеленский может приехать в Москву, остается в силе. Он также отметил отсутствие инициативы со стороны европейцев по подключению к переговорам по Украине.